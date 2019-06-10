Acasă News

În afara SEE, tarifele pentru serviciul de roaming pot fi semnificativ...

ANCOM atrage atenția persoanelor care călătoresc în afara României asupra importanței verificării condițiilor de utilizare a serviciilor de roaming, în special dacă destinația nu...
Smartphone-uri

NOD este distribuitor autorizat Apple în România de la 1 iulie

Network One Distribution (NOD) a obținut statutul de Distribuitor Autorizat Apple, începând cu 1 iulie 2025, extinzând accesul celor peste 3.000 de parteneri NOD la...

Monopol digital și rutare ocolită: De ce Internetul din România e...

13 iunie, nou termen în consultarea publică ce vizează Digi ca...

Rețeaua Smart Discounter Flanco se extinde cu 3 noi magazine

Proiectul SHIFT – 3,5 milioane de euro pentru accesibilizarea patrimoniului cultural...

Visa: trei sferturi dintre românii care merg în vacanță vor să plătească cu cardul,...

Un nou sondaj Visa desfășurat și în România arată că mai mult de jumătate dintre respondenți intenționează să-și petreacă vacanța de iarnă la munte...

Elena Unciuleanu, Reporting Center @ GALA Digital Transformation & AI 2024: Inteligența artificială nu este...

Elena UNCIULEANU, Founder & CEO – Reporting Center @ GALA DIGITAL TRANSFORMATION & AI 2024, organizată de Digital Transformation Council pe 9 decembrie 2024,...

Lucian Despoiu investește 450.000 USD în startup-ul BeeFast pentru extinderea internațională și dezvoltarea platformei...

BeeFast, startup-ul tech românesc specializat în soluții pentru managementul livrărilor instant, anunță accesarea unei investiții de 450.000 USD de la Lucian Despoiu, antreprenor român...

Gabriel Tomescu, CEO Inter-Computer România: Vrem să devenim partenerul principal IBM în România

Inter Computer România, parte din grupul maghiar Inter Computer Group (IC Group), unul dintre cei mai mari parteneri IBM Platinum din Europa Centrală și...

Hidroelectrica: lansăm plățile cu cardul în aplicația iHidro

Facturile Hidroelectrica de energie se pot plăti online prin intermediul cardurilor bancare, anunță compania într-un comunicat de presă. Totodată, compania anunță lansarea unui nou...

    Noi resurse despre siguranța în AI, pentru profesorii și elevii din...

    Asociația Techsoup, în colaborare cu Raspberry Pi Foundation, oferă profesorilor din România resurse educaționale gratuite, traduse în limba română, pentru a-i învăța pe elevi...

    Parteneriat HONOR și Qualcomm în era AI Agentic

    OVES Enterprise se extinde pe piața americană

    Orange Romania lansează Network APIs Challenge pentru startup-uri și inovatori

    Abilități IT căutate în 2025

    Studiu Accenture:Pentru1 din 10 consumatori Gen AI este cea mai de...

    OVES Enterprise se extinde pe piața americană

    Compania OVES Enterprise, specializată în dezvoltarea de soluții software pentru industriile de apărare, aerospațială și securitate cibernetică, a semnat un memorandum cu compania americană...

    Hackathonul EUDIS (17-19 octombie) mizează pe inovație în domeniul tehnologiilor militare...

    Noul KVM extender prin fibră optică de la ATEN permite transmiterea...

    StarC4Sys marchează debutul SEESOF – primul expo-forum internațional dedicat forțelor pentru Operații...

    StarC4Sys, partener principal la SEESOF 2025  

    Orange Romania lansează Network APIs Challenge pentru startup-uri și...

    APIs disponibile în premieră în România. Oficialii operatorului mobil precizează, într-un comunicat de presă, că urmăresc o co-inovare cu parteneri locali, în contextul trecerii...

    Vodafone România construiește cu finanțate europeană de 2,9 mil....

    Vodafone România anunță implementarea proiectului 5G ENRICH (5G-Edge Network for Reinventing Innovation in Community and Higher-Education), în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și...

    Premieră Orange Romania: lansarea 5G SA în Delta Dunării....

    Locuitorii Deltei Dunării au pentru prima dată acces la conectivitate 5G, oferită de Orange Romania prin proiectul 5G Connect Danube Delta (5G-CDD). Până în...

    Cristian Pațachia, Orange @ Conferința Post MWC 2025: Proiectul...

    Cristian Pațachia-Sultănoiu, Development & Innovation Manager la Orange România @ Conferința POST MOBILE WORLD CONGRESS 2025 - De la Barcelona la București, organizată de...
