Wonderful, o nouă companie de agentic AI, intră pe piața din România sub conducerea Luciei Stoicescu
Escrocherii financiare de peste un miliard de dolari prevenite de Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa
AGENDA DIGITALĂ
VIP SPEAKERS @ PAYWEAR CONFERENCE 2025
DIGITAL TRANSFORMATION COUNCIL organizează Conferința PAYWEAR 2025 - The Future of Payments is Wearable - 16 octombrie 2025, orele 11:00 - 15:00Casa Eliad - Bd. Mircea...
STRATEGII ŞI POLITICI
OPERATORI
M-BANKING/ FINTECH
AI/ VR/ AR/ IoT
SECURITATE
5G
