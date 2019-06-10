PayWear-2025
Schwarz Global Services devine Schwarz IT

Schwarz Global Services anunță schimbarea oficială a denumirii în Schwarz IT, în contextul unei evoluții organizaționale derulate în 2025, în urma căreia divizia Business...
Strategii si Politici

Arctic Stream revine pe profit în T3 2025, după 6 luni...

Integratorul de infrastructură și securitate IT, Arctic Stream, a încheiat primele trei trimestre din 2025 cu un profit de 2,03 milioane de lei (400.000...

Hub-ul de tehnologie al grupului Ahold Delhaize, lansat în 2024 la...

HONOR România dotează Facultatea de Arhitectură de Interior cu tablete HONOR...

Corneliu Mănescu, MEDAT @ PayWear 2025: România va implementa EU Digital...

Wonderful, o nouă companie de agentic AI, intră pe piața din...

Black Friday 2025: Cele mai populare categorii de produse sunt IT&C (50%), iar ca...

73% dintre români intenționează să cumpere anul acesta de Black Friday, potrivit unui studiu PayU GPO România, liderul plăților digitale din țară. Astfel, 49%...

evomag se pregătește de Black Friday cu un nou depozit, în care a investit...

Compania evomag investește 500.000 de euro într-un nou depozit pentru a deschide campania de Black Friday 2025 cu stocuri duble, timpi de livrare reduși și o...

41% dintre cumpărători reduc bugetul de Black Friday pe fondul instabilității economice

Instabilitatea economică și scăderea puterii de cumpărare îi determină pe mulți să fie mai prudenți cu cumpărăturile de Black Friday din acest an. Astfel,...

Raiffeisen Bank aderă la RoPay și permite transferuri instant, doar cu numărul de telefon,...

Raiffeisen Bank România aderă la sistemul național de plăți instant RoPay, în urma acestei integrări, clienții persoane fizice putând trimite și primi bani instant,...

Aleksander Wilusz, Maxcom @ PayWear 2025: Lansăm în România inelele și brățările de plată

Conferința PAY-WEAR 2025, organizată de Digital Transformation Council împreună cu revista COMUNICAȚII Mobile pe 16 octombrie 2025, a continuat seria de dezbateri despre viitorul...

    Konica Minolta, lider MPS pentru al cincilea an consecutiv

    Pentru al cincilea an consecutiv, Konica Minolta este Lider în piața de Managed Prin Serives (MPS), conform celei mai recente evaluări realizate de compania...

    Bilanț 15 ani de Google pe piața locală. România este cel...

    RITE 2025: Cloudul & AI– infrastructura vulnerabilă a lumii digitale? Ce...

    Parteneriat HONOR – BYD pentru mobilitate cu AI

    Universal Robots Solution Day România 2025 – Automatizare, colaborare & viziune...

    IMM-urile din Europa pot aplica la cel de-al doilea apel deschis...

    Orange România: Prin SCUT, aducem o schimbare de paradigmă în securitatea...

    Într-un context în care atacurile cibernetice devin tot mai sofisticate și pot provoca consecințe financiare, reputaționale sau operaționale semnificative, abordarea unificată propusă de SCUT,...

    Escrocherii financiare de peste un miliard de dolari prevenite de Departamentul...

    Spoofing-ul ia amploare. Ce face ANCOM ca să combată folosirea numerelor...

    IGEL deschide un centru R&D la București unde va angaja 80...

    TP-Link @ IFA 2025 – de la Wi-Fi 7 la curățenie...

    Ericsson este lider în raportul Gartner Magic Quadrant pentru...

    5G
    Compania suedeză Ericsson a fost recunoscută drept lider în graficul Gartner Magic Quadrant 2025 pentru soluții de infrastructură CSP 5G RAN, cu cea mai...

    Orange Romania lansează Network APIs Challenge pentru startup-uri și...

    5G
    APIs disponibile în premieră în România. Oficialii operatorului mobil precizează, într-un comunicat de presă, că urmăresc o co-inovare cu parteneri locali, în contextul trecerii...

    Vodafone România construiește cu finanțate europeană de 2,9 mil....

    5G
    Vodafone România anunță implementarea proiectului 5G ENRICH (5G-Edge Network for Reinventing Innovation in Community and Higher-Education), în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și...

    Premieră Orange Romania: lansarea 5G SA în Delta Dunării....

    5G
    Locuitorii Deltei Dunării au pentru prima dată acces la conectivitate 5G, oferită de Orange Romania prin proiectul 5G Connect Danube Delta (5G-CDD). Până în...
