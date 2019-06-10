Acasă News
Corneliu Mănescu, MEDAT @ PayWear 2025: România va implementa EU Digital Identity Wallet, portofelul electronic european ce va permite inclusiv efectuarea plăților directe printr-o...
Emil Bîrsan, Teleasistență @ PayWear 2025: De la prevenție medicală la integrare financiară – ecosistemul Butonul Roșu
Aleksander Wilusz, Maxcom @ PayWear 2025: Lansăm în România inelele și...
Conferința PAY-WEAR 2025, organizată de Digital Transformation Council împreună cu revista COMUNICAȚII Mobile pe 16 octombrie 2025, a continuat seria de dezbateri despre viitorul...
Wonderful, o nouă companie de agentic AI, intră pe piața din...
Wonderful, platforma globală de agentic AI, intră pe piața din România, iar pentru funcția de Country Manager a recrutat-o pe Lucia Stoicescu, care anterior...
Escrocherii financiare de peste un miliard de dolari prevenite de Departamentul...
Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption) a identificat tentative de fraudă de peste 1 miliard de dolari, dintre care peste...
Ericsson este lider în raportul Gartner Magic Quadrant pentru...
Compania suedeză Ericsson a fost recunoscută drept lider în graficul Gartner Magic Quadrant 2025 pentru soluții de infrastructură CSP 5G RAN, cu cea mai...
Orange Romania lansează Network APIs Challenge pentru startup-uri și...
APIs disponibile în premieră în România. Oficialii operatorului mobil precizează, într-un comunicat de presă, că urmăresc o co-inovare cu parteneri locali, în contextul trecerii...
Vodafone România construiește cu finanțate europeană de 2,9 mil....
Vodafone România anunță implementarea proiectului 5G ENRICH (5G-Edge Network for Reinventing Innovation in Community and Higher-Education), în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și...
Premieră Orange Romania: lansarea 5G SA în Delta Dunării....
Locuitorii Deltei Dunării au pentru prima dată acces la conectivitate 5G, oferită de Orange Romania prin proiectul 5G Connect Danube Delta (5G-CDD). Până în...