AGENDA DIGITALĂ
Dan Lăzărescu preia conducerea Bosch din România
Dan Lăzărescu este noul director general al Robert Bosch S.R.L. și reprezentant al Grupului în România, începând cu data de 1 octombrie 2025. El...
STRATEGII ŞI POLITICI
Maria Boldor, Horváth România: Companiile din CEE se confruntă simultan cu...
Executivii din Europa Centrală și de Est (CEE) își stabilesc pentru 2025 priorități axate pe digitalizare și optimizarea costurilor, în contextul inflației persistente și...
OPERATORI
M-BANKING/ FINTECH
Banca Transilvania introduce RoPay și RoPay Alias în aplicația BT Pay pentru transferuri instant...
Banca Transilvania integrează în aplicația BT Pay funcționalitățile RoPay și RoPay Alias. Astfel, clienții au o nouă modalitate de transfer direct de pe telefon, fără a fi...
Elena Gheorghe, PayU GPO: 17% dintre clienți nu finalizează o achiziție dacă nu pot...
Plățile cu opțiuni în rate au înregistrat o creștere de 27% în primele 9 luni ale anului, comparativ cu perioada similară a anului trecut,...
Comercianții români au generat volume în creștere de la 10% la 40% pe Trendyol,...
Trendyol, unul dintre cele mai importante marketplace-uri internaționale de e-commerce, anunță că a atins pragul de 3.500 de comercianți români pe platformă, la doar...
ING, prima bancă din România care lansează plățile instant cu mobilul la POS pentru...
Serviciul național de plăți instant cu mobilul, RoPay, ajunge mai aproape de utilizatorii români odată cu premiera lansată de ING Bank România și Auchan...
Semnal de alarmă: Impozitul minim pe cifra de afaceri frânează investițiile în comerțul electronic....
Oficialii evomag și Vexio, doi dintre retailerii online reprezentativi din industria de eCommerce din România, atrag atenția că în comerțul electronic, unde profitul net...
AI/ VR/ AR/ IoT
Compania AUSTRIACARD pregătește o platformă Agentic AI pentru companii
AUSTRIACARD HOLDINGS colaborează cu Dell Technologies pentru a dezvolta și comercializa GaiaB Appliance, o soluție avansată de Generative AI pentru automatizarea proceselor și operațiunilor...
SECURITATE
IGEL deschide un centru R&D la București unde va angaja 80...
Compania germană IGEL, specializată în securitatea la nivel de endpoint, deschide un R&D Center of Excellence la București. IGEL are în plan o investiție...
5G
Ericsson este lider în raportul Gartner Magic Quadrant pentru...
Compania suedeză Ericsson a fost recunoscută drept lider în graficul Gartner Magic Quadrant 2025 pentru soluții de infrastructură CSP 5G RAN, cu cea mai...
Orange Romania lansează Network APIs Challenge pentru startup-uri și...
APIs disponibile în premieră în România. Oficialii operatorului mobil precizează, într-un comunicat de presă, că urmăresc o co-inovare cu parteneri locali, în contextul trecerii...
Vodafone România construiește cu finanțate europeană de 2,9 mil....
Vodafone România anunță implementarea proiectului 5G ENRICH (5G-Edge Network for Reinventing Innovation in Community and Higher-Education), în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și...
Premieră Orange Romania: lansarea 5G SA în Delta Dunării....
Locuitorii Deltei Dunării au pentru prima dată acces la conectivitate 5G, oferită de Orange Romania prin proiectul 5G Connect Danube Delta (5G-CDD). Până în...