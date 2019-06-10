Acasă News

News

This post is also available in: English

spot_img

AGENDA DIGITALĂ

STRATEGII ŞI POLITICI

Securitate

IGEL deschide un centru R&D la București unde va angaja 80...

0
Compania germană IGEL, specializată în securitatea la nivel de endpoint, deschide un R&D Center of Excellence la București. IGEL are în plan o investiție...
AI/ VR/ AR/ IoT

Maria Boldor, Horváth România: Companiile din CEE se confruntă simultan cu...

0
Executivii din Europa Centrală și de Est (CEE) își stabilesc pentru 2025 priorități axate pe digitalizare și optimizarea costurilor, în contextul inflației persistente și...

Veniturile Bento au scăzut cu 45% în primul semestru din 2025...

Stanley Yan, Country Manager HONOR România, părăsește compania după 3 ani

Bunăstarea digitală a copiilor: ce soluții propun Fundația Vodafone și Salvați...

Utilizatorii de telefonie și Internet trebuie informați la consumul integral al...

OPERATORI

M-BANKING/ FINTECH

Banca Transilvania introduce RoPay și RoPay Alias în aplicația BT Pay pentru transferuri instant...

0
Banca Transilvania integrează în aplicația BT Pay funcționalitățile RoPay și RoPay Alias. Astfel, clienții au o nouă modalitate de transfer direct de pe telefon, fără a fi...

Elena Gheorghe, PayU GPO: 17% dintre clienți nu finalizează o achiziție dacă nu pot...

0
Plățile cu opțiuni în rate au înregistrat o creștere de 27% în primele 9 luni ale anului, comparativ cu perioada similară a anului trecut,...

Comercianții români au generat volume în creștere de la 10% la 40% pe Trendyol,...

0
Trendyol, unul dintre cele mai importante marketplace-uri internaționale de e-commerce, anunță că a atins pragul de 3.500 de comercianți români pe platformă, la doar...

ING, prima bancă din România care lansează plățile instant cu mobilul la POS pentru...

0
Serviciul național de plăți instant cu mobilul, RoPay, ajunge mai aproape de utilizatorii români odată cu premiera lansată de ING Bank România și Auchan...

Semnal de alarmă: Impozitul minim pe cifra de afaceri frânează investițiile în comerțul electronic....

0
Oficialii evomag și Vexio, doi dintre retailerii online reprezentativi din industria de eCommerce din România, atrag atenția că în comerțul electronic, unde profitul net...

SMARTCITY

Mai mult

    AI/ VR/ AR/ IoT

    AI/ VR/ AR/ IoT

    Compania AUSTRIACARD pregătește o platformă Agentic AI pentru companii 

    0
    AUSTRIACARD HOLDINGS colaborează cu Dell Technologies pentru a dezvolta și comercializa GaiaB Appliance, o soluție avansată de Generative AI pentru automatizarea proceselor și operațiunilor...

    Orașele din România unde se caută cei mai mulți specialiști AI

    Maria Boldor, Horváth România: Companiile din CEE se confruntă simultan cu...

    Lenovo Chromebook Plus (14”, 10) vine cu cele mai puternice funcții AI...

    HONOR X7d – Primul smartphone din clasa sa cu buton AI dedicat

    ABB investește în LandingAI pentru AI generativă în robotică

    SECURITATE

    Securitate

    IGEL deschide un centru R&D la București unde va angaja 80...

    0
    Compania germană IGEL, specializată în securitatea la nivel de endpoint, deschide un R&D Center of Excellence la București. IGEL are în plan o investiție...

    TP-Link @ IFA 2025 – de la Wi-Fi 7 la curățenie...

    Orange Romania lansează SCUT, o companie de Securitate Cibernetică Unificată în...

    OVES Enterprise se extinde pe piața americană

    Hackathonul EUDIS (17-19 octombie) mizează pe inovație în domeniul tehnologiilor militare...

    5G

    Ericsson este lider în raportul Gartner Magic Quadrant pentru...

    0
    5G
    Compania suedeză Ericsson a fost recunoscută drept lider în graficul Gartner Magic Quadrant 2025 pentru soluții de infrastructură CSP 5G RAN, cu cea mai...

    Orange Romania lansează Network APIs Challenge pentru startup-uri și...

    0
    5G
    APIs disponibile în premieră în România. Oficialii operatorului mobil precizează, într-un comunicat de presă, că urmăresc o co-inovare cu parteneri locali, în contextul trecerii...

    Vodafone România construiește cu finanțate europeană de 2,9 mil....

    0
    5G
    Vodafone România anunță implementarea proiectului 5G ENRICH (5G-Edge Network for Reinventing Innovation in Community and Higher-Education), în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și...

    Premieră Orange Romania: lansarea 5G SA în Delta Dunării....

    0
    5G
    Locuitorii Deltei Dunării au pentru prima dată acces la conectivitate 5G, oferită de Orange Romania prin proiectul 5G Connect Danube Delta (5G-CDD). Până în...
    1win-uz1.com tirolschiffahrt.com 1win1.az 1winc.com.br
    rusevik.ru bsl.community fibrant.info crown-shining.ro
    eu-ua.org fortyfikacje.net myrmecos.net azuresummit.live
    humanics-es.com thehaughtyhorse.com newskaz.kz
    obrazovaniestr.ru baryatino40.ru

    MONITORIZARE IT&C

    Încărcați mai multe

    APLICAŢII

    SMARTPHONE-URI

    GAMING/eSPORTS

    © 1998 - 2025 Comunicatii Mobile | Designed & Developed by SoftDreams