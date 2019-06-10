PayWear-2025
RITE 2025: Cloudul & AI– infrastructura vulnerabilă a lumii digitale? Ce...

Căderea recentă a serviciilor Amazon Web Services (AWS) a fost, dincolo de o întrerupere tehnică de câteva ore, o lecție globală despre fragilitatea interconectivității....

Transformările Internetului, în dezbatere la RITE 2025, pe 28 octombrie

Românca Cristina Ghițulică, prof.dr.ing. la Politehnica București, devine prima femeie aleasă...

Aleksander Wilusz, Maxcom @ PayWear 2025: Lansăm în România inelele și...

Corneliu Mănescu, MEDAT @ PayWear 2025: România va implementa EU Digital...

Hub-ul de tehnologie al grupului Ahold Delhaize, lansat în 2024 la...

Echipa AD/01, studioul de tehnologie care dezvoltă soluții digitale pentru brandurile grupului Ahold Delhaize, a ajuns la 200 de profesioniști în tehnologie, în București...
HONOR România dotează Facultatea de Arhitectură de Interior cu tablete HONOR...

HONOR România anunță un parteneriat strategic cu Facultatea de Arhitectură de Interior din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Colaborarea marchează...

Corneliu Mănescu, MEDAT @ PayWear 2025: România va implementa EU Digital...

Wonderful, o nouă companie de agentic AI, intră pe piața din...

Spoofing-ul ia amploare. Ce face ANCOM ca să combată folosirea numerelor...

Vodafone Romania, Digi Romania și Telekom Romania Mobile Communications primesc noi...

evomag se pregătește de Black Friday cu un nou depozit, în care a investit...

Compania evomag investește 500.000 de euro într-un nou depozit pentru a deschide campania de Black Friday 2025 cu stocuri duble, timpi de livrare reduși și o...

41% dintre cumpărători reduc bugetul de Black Friday pe fondul instabilității economice

Instabilitatea economică și scăderea puterii de cumpărare îi determină pe mulți să fie mai prudenți cu cumpărăturile de Black Friday din acest an. Astfel,...

Raiffeisen Bank aderă la RoPay și permite transferuri instant, doar cu numărul de telefon,...

Raiffeisen Bank România aderă la sistemul național de plăți instant RoPay, în urma acestei integrări, clienții persoane fizice putând trimite și primi bani instant,...

Aleksander Wilusz, Maxcom @ PayWear 2025: Lansăm în România inelele și brățările de plată

Conferința PAY-WEAR 2025, organizată de Digital Transformation Council împreună cu revista COMUNICAȚII Mobile pe 16 octombrie 2025, a continuat seria de dezbateri despre viitorul...

Corneliu Mănescu, MEDAT @ PayWear 2025: România va implementa EU Digital Identity Wallet, portofelul...

Conferința PAY-WEAR 2025, organizată de Digital Transformation Council împreună cu revista COMUNICAȚII Mobile pe 16 octombrie 2025, a continuat seria de dezbateri despre viitorul...

    Parteneriat HONOR – BYD pentru mobilitate cu AI

    Universal Robots Solution Day România 2025 – Automatizare, colaborare & viziune...

    IMM-urile din Europa pot aplica la cel de-al doilea apel deschis...

    Bogdan Putinică părăsește gigantul Microsoft pentru un nou antreprenoriat, la Wonderful

    Wonderful, o nouă companie de agentic AI, intră pe piața din...

    Orange România: Prin SCUT, aducem o schimbare de paradigmă în securitatea...

    Într-un context în care atacurile cibernetice devin tot mai sofisticate și pot provoca consecințe financiare, reputaționale sau operaționale semnificative, abordarea unificată propusă de SCUT,...

    Escrocherii financiare de peste un miliard de dolari prevenite de Departamentul...

    Spoofing-ul ia amploare. Ce face ANCOM ca să combată folosirea numerelor...

    IGEL deschide un centru R&D la București unde va angaja 80...

    TP-Link @ IFA 2025 – de la Wi-Fi 7 la curățenie...

    Ericsson este lider în raportul Gartner Magic Quadrant pentru...

    Compania suedeză Ericsson a fost recunoscută drept lider în graficul Gartner Magic Quadrant 2025 pentru soluții de infrastructură CSP 5G RAN, cu cea mai...

    Orange Romania lansează Network APIs Challenge pentru startup-uri și...

    APIs disponibile în premieră în România. Oficialii operatorului mobil precizează, într-un comunicat de presă, că urmăresc o co-inovare cu parteneri locali, în contextul trecerii...

    Vodafone România construiește cu finanțate europeană de 2,9 mil....

    Vodafone România anunță implementarea proiectului 5G ENRICH (5G-Edge Network for Reinventing Innovation in Community and Higher-Education), în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și...

    Premieră Orange Romania: lansarea 5G SA în Delta Dunării....

    Locuitorii Deltei Dunării au pentru prima dată acces la conectivitate 5G, oferită de Orange Romania prin proiectul 5G Connect Danube Delta (5G-CDD). Până în...
