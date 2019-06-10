Acasă News
Hub-ul de tehnologie al grupului Ahold Delhaize, lansat în 2024 la București, a ajuns la 200 de angajați, iar recrutările continuă
AGENDA DIGITALĂ
Transformările Internetului, în dezbatere la RITE 2025, pe 28 octombrie
RITE 2025, evenimentul organizat de ANISP cu sprijinul Internet Society pe 28 octombrie la Hotel Marriott din București, va pune accent pe modul în...
STRATEGII ŞI POLITICI
Echipa AD/01, studioul de tehnologie care dezvoltă soluții digitale pentru brandurile grupului Ahold Delhaize, a ajuns la 200 de profesioniști în tehnologie, în București...
HONOR România dotează Facultatea de Arhitectură de Interior cu tablete HONOR...
HONOR România anunță un parteneriat strategic cu Facultatea de Arhitectură de Interior din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Colaborarea marchează...
OPERATORI
M-BANKING/ FINTECH
evomag se pregătește de Black Friday cu un nou depozit, în care a investit...
Compania evomag investește 500.000 de euro într-un nou depozit pentru a deschide campania de Black Friday 2025 cu stocuri duble, timpi de livrare reduși și o...
41% dintre cumpărători reduc bugetul de Black Friday pe fondul instabilității economice
Instabilitatea economică și scăderea puterii de cumpărare îi determină pe mulți să fie mai prudenți cu cumpărăturile de Black Friday din acest an. Astfel,...
Raiffeisen Bank aderă la RoPay și permite transferuri instant, doar cu numărul de telefon,...
Raiffeisen Bank România aderă la sistemul național de plăți instant RoPay, în urma acestei integrări, clienții persoane fizice putând trimite și primi bani instant,...
Aleksander Wilusz, Maxcom @ PayWear 2025: Lansăm în România inelele și brățările de plată
Conferința PAY-WEAR 2025, organizată de Digital Transformation Council împreună cu revista COMUNICAȚII Mobile pe 16 octombrie 2025, a continuat seria de dezbateri despre viitorul...
Corneliu Mănescu, MEDAT @ PayWear 2025: România va implementa EU Digital Identity Wallet, portofelul...
Conferința PAY-WEAR 2025, organizată de Digital Transformation Council împreună cu revista COMUNICAȚII Mobile pe 16 octombrie 2025, a continuat seria de dezbateri despre viitorul...
AI/ VR/ AR/ IoT
Parteneriat HONOR – BYD pentru mobilitate cu AI
HONOR a anunțat încheierea unui parteneriat strategic cu producătorul de vehicule electrice și hibride BYD, în baza căruia soluția HONOR pentru conectivitatea auto va fi...
SECURITATE
Orange România: Prin SCUT, aducem o schimbare de paradigmă în securitatea...
Într-un context în care atacurile cibernetice devin tot mai sofisticate și pot provoca consecințe financiare, reputaționale sau operaționale semnificative, abordarea unificată propusă de SCUT,...
5G
Ericsson este lider în raportul Gartner Magic Quadrant pentru...
Compania suedeză Ericsson a fost recunoscută drept lider în graficul Gartner Magic Quadrant 2025 pentru soluții de infrastructură CSP 5G RAN, cu cea mai...
Orange Romania lansează Network APIs Challenge pentru startup-uri și...
APIs disponibile în premieră în România. Oficialii operatorului mobil precizează, într-un comunicat de presă, că urmăresc o co-inovare cu parteneri locali, în contextul trecerii...
Vodafone România construiește cu finanțate europeană de 2,9 mil....
Vodafone România anunță implementarea proiectului 5G ENRICH (5G-Edge Network for Reinventing Innovation in Community and Higher-Education), în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și...
Premieră Orange Romania: lansarea 5G SA în Delta Dunării....
Locuitorii Deltei Dunării au pentru prima dată acces la conectivitate 5G, oferită de Orange Romania prin proiectul 5G Connect Danube Delta (5G-CDD). Până în...