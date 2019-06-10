Acasă News
De Actualitate
În premieră, România are o etapă locală la HONOR Talents – Global Design Awards. Înscrierile se fac până pe 10 decembrie
AGENDA DIGITALĂ
Metaminds și Trencadis semnează acordul-cadru pentru Cloud-ul Guvernamental
Asocierea Metaminds – Trencadis Corp a semnat acordul-cadru pentru furnizarea de “Soluții și produse TIC Cloud intern” destinate implementării Cloud-ului Guvernamental al României, coordonat...
STRATEGII ŞI POLITICI
Spoofing-ul ia amploare. Ce face ANCOM ca să combată folosirea numerelor...
ANCOM primește tot mai multe sesizări de la persoane ale căror numere de telefon au fost folosite abuziv prin tehnica spoofing de falsificare a...
Vodafone Romania, Digi Romania și Telekom Romania Mobile Communications primesc noi...
ANCOM a emis noi licențe pentru companiile Vodafone Romania, Digi Romania și Telekom Romania Mobile Communications, după ce au primit acordul prealabil al Autorității...
OPERATORI
M-BANKING/ FINTECH
VTEX: eCommerce-ul trece printr-o perioadă de schimbare, cu focus pe modelele Direct-to-Consumer (D2C)
Platforma de comerț digital VTEX și WMG (Wireless Media Group) au prezentat studiul comun „Tendințe în comerțul global: Lupta pentru proprietatea consumatorilor și profitabilitate”...
Banca Transilvania introduce RoPay și RoPay Alias în aplicația BT Pay pentru transferuri instant...
Banca Transilvania integrează în aplicația BT Pay funcționalitățile RoPay și RoPay Alias. Astfel, clienții au o nouă modalitate de transfer direct de pe telefon, fără a fi...
Elena Gheorghe, PayU GPO: 17% dintre clienți nu finalizează o achiziție dacă nu pot...
Plățile cu opțiuni în rate au înregistrat o creștere de 27% în primele 9 luni ale anului, comparativ cu perioada similară a anului trecut,...
Comercianții români au generat volume în creștere de la 10% la 40% pe Trendyol,...
Trendyol, unul dintre cele mai importante marketplace-uri internaționale de e-commerce, anunță că a atins pragul de 3.500 de comercianți români pe platformă, la doar...
ING, prima bancă din România care lansează plățile instant cu mobilul la POS pentru...
Serviciul național de plăți instant cu mobilul, RoPay, ajunge mai aproape de utilizatorii români odată cu premiera lansată de ING Bank România și Auchan...
AI/ VR/ AR/ IoT
Modul AI, noua funcționalitate din Google Search, este disponibilă în România
Google anunță disponibilitatea în România și pentru limba română a „Modului AI”, o nouă funcționalitate în motorul Google Search, bazată pe inteligența artificială, ce...
SECURITATE
5G
Ericsson este lider în raportul Gartner Magic Quadrant pentru...
Compania suedeză Ericsson a fost recunoscută drept lider în graficul Gartner Magic Quadrant 2025 pentru soluții de infrastructură CSP 5G RAN, cu cea mai...
Orange Romania lansează Network APIs Challenge pentru startup-uri și...
APIs disponibile în premieră în România. Oficialii operatorului mobil precizează, într-un comunicat de presă, că urmăresc o co-inovare cu parteneri locali, în contextul trecerii...
Vodafone România construiește cu finanțate europeană de 2,9 mil....
Vodafone România anunță implementarea proiectului 5G ENRICH (5G-Edge Network for Reinventing Innovation in Community and Higher-Education), în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și...
Premieră Orange Romania: lansarea 5G SA în Delta Dunării....
Locuitorii Deltei Dunării au pentru prima dată acces la conectivitate 5G, oferită de Orange Romania prin proiectul 5G Connect Danube Delta (5G-CDD). Până în...